Куйвашев открыл новый цех Уралмашзавода

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев посетил «Уралмашзавод» и осмотрел новый термический цех, оснащенный современным высокоэффективным оборудованием. Стоимость проекта – около 2 миллиардов рублей.

Куйвашев отметил, что сейчас завод, несмотря на новую экономическую реальность и влияние санкций, переживает второе рождение. «Во время рабочей поездки на Уралмашзавод принял участие в открытии нового термического цеха. Благодаря нему УЗТМ сможет улучшить качество продукции и сможет внедрять новые материалы. Радует, что легендарное предприятие пережило все трудности и сейчас движется вперед. Завод – настоящее «сердце» Уралмаша, ему нельзя останавливаться», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Отметим, что Уралмашзавод является единственным в России производителем шагающих экскаваторов, шахтных подъемных машин, щековых дробилок со сложным качанием щеки для горнорудной промышленности, гидравлических экскаваторов. По сравнению с прошлым годом выручка УЗТМ за первые 6 месяцев выросла в 1,6 раза. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкции, предприятие сохранило международные проекты – сейчас оно производит оборудование для атомных станций Турции и Индии. В 2023 году предприятию исполнится 90 лет. По решению губернатора предприятие было включено в перечень системообразующих предприятий Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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