Тигра с тяжелой судьбой отправили из Екатеринбурга в Хабаровск (ФОТО)

Сегодня из Екатеринбурга в Хабаровск отправился тигр Гектор. Ему три года, но за это время на его долю выпало немало испытаний. Малыш родился в передвижном зоопарке – и ещё крохой его пытались украсть. Воры не смогли вытащить тигрёнка из клетки – нападение заметила мать и бросилась на обидчика. Но малыш уже был покалечен – ему разорвали коленные и тазобедренные связки и сухожилия. Тигрица несколько дней не подпускала никого к своему детенышу, но все же его удалось забрать для осмотра.

По счастью, котенок попал к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну, который специализируется на лечении диких животных. После несколько операций и курса реабилитации, который включал массажи, лечебное плавание, медикаментозное лечение, тигр смог пользоваться всеми четырьмя лапами, хотя и из-за порванных сухожилий он не может встать на задние, как это делают другие полосатые.

Сегодня Гектора привезли из Челябинска в Екатеринбург, откуда он вылетел в хабаровский реабилитационный центр «Утес» на ПМЖ. Дорога будет долгой – 18 часов, включая семичасовой перелет. На Дальнем Востоке тигра уже ждут – для него подготовили 600-метровый вольер.

«Гектор необыкновенный тигр, мы его очень любим и надеемся, что у него есть шанс «встать на все четыре лапы». Гека все же счастливчик, что попал к нам. Если бы хозяин его не привез тогда, то его просто бы усыпили, а у нас хоть и [рос] в тесноте, но он живой, здоровый, красивый и очень любимый», – сказали в приюте «Спаси жизнь», принимавшем участие в судьбе тигра.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семён Саливанчук

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