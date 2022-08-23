В Белоярском районе ФСБ нашли крупную нарколабораторию

ФСБ обнаружила в посёлке Марамзино Белоярского района крупную нарколабораторию по производству синтетики. Она была оборудована в частном домике.

«В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы», – рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Возбуждено дело по ч.5 ст. 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Уже известно, что «синтетику» делали и продавали два жителя Екатеринбурга: Цветков Алексей Иванович 1987 года рождения и Вараксин Григорий Сергеевич 1991 года рождения. Их объявили в розыск.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»