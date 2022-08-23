Гаишники поймали десять пьяных водителей в Екатеринбурге

За минувший уикенд, с 19 по 21 августа, сотрудники ГИБДД поймали в Екатеринбурге десять водителей в состоянии опьянения – девять из них пили спиртное, один употреблял наркотики. Двое попались во второй раз, в отношении обоих будут возбуждены уголовные дела.

Еще 14 остановленных водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, девять – не имели водительского удостоверения, а двое были лишены прав ранее.

В пресс-службе ГИБДД напомнили: если вы увидели, как за руль садится пьяный человек, надо сообщить в дежурную часть по номерам: +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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