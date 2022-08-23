В Свердловской области действуют шесть лесных пожаров

По последним данным, в Свердловской области горит более 60 га леса. Пожары действуют в шести районах, в том числе в Екатеринбурге. Здесь горит около 4 га леса.

Кроме того, лесные пожары зафиксированы в Березовском городском округе (на двух участках), в районе Новой Ляли и Сосьвы, самый крупный пожар – в Кушвинском районе, лес горит на площади в 50 га. Все эти очаги локализованы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, за сутки потушили четыре лесных пожара: в Алапаевском районе, Шалинском и Режевском городских округах и близ Полевского.

Екатеринбург, Марина Иванова

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