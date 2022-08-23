На Урале вывели сорт пшеницы с урожайностью 8 тонн с гектара (ФОТО)

Уральские ученые вывели новый сорт мягкой пшеницы, который отличается высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям.

Новый сорт назван «Ница» – в честь реки в Свердловской области. Получили его от скрещивания сортов «Екатерина» и «Красноуфимская 100». По словам ученых, «Ница» относится к среднеранним сортам – от всходов до созревания проходит около 80 дней. Устойчив к распространенным заболеваниям: пыльной и твердой головне, бурой ржавчине, шведской мухе. Прогнозируемая урожайность – более 8 тонн с гектара, что на 23% выше стандарта.

«Мягкая пшеница, которая идет для производства хлеба, хлебобулочных изделий и солода, традиционно имеет больший спрос, нежели твердая, из которой делают макароны, пряники и прочую продукцию. Для создания конкурентоспособного сорта важно учитывать много факторов – не только урожайность и выход зерна, но и всхожесть, полегание, устойчивость к заболеваниям и многое другое. Бич для пшеницы – пыльная головня, поскольку такое зерно не пойдет даже на корм скоту. В Сибири очень распространена бурая ржавчина, которая уносит до 50% урожая. Сорт «Ница» ими абсолютно не поражается», – рассказал Владимир Воробьев, автор сорта «Ница», ведущий научный сотрудник Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

Сейчас «Ницу» передали в госкомиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений. Сорт проверят одновременно более чем в 30 регионах страны – от Архангельска до Иркутска. Через 3 года он пополнит федеральную коллекцию сортов госреестра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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