Главный синоптик Урала предупредила об аномальной жаре

Главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко рассказала об аномальной жаре в Свердловской области. Она отметила, что сухая и слишком тёплая для конца лета погода установилась на европейской части России и на Урале. Усиливается смог: с одной стороны, возникают новые очаги природных пожаров, с другой – движение воздуха способствует распространению дымных шлейфов на большие территории. Дымка чувствуется и в Екатеринбурге. На снимке полярно-орбитального космического аппарата (вечер 22 августа) видны очаги природных пожаров в Ханты-Мансийском АО и Республике Коми. Но скоро дышать будет легче и станет прохладнее.

«В ближайшие двое суток погода существенно не изменится, будет преимущественно сухо и аномально жарко (температура воздуха на 7° выше нормы, в дневные часы до 31°). 26-27 августа при опускании с севера атмосферного фронта пройдет кратковременный дождь, спадет жара, температура понизится на 5-7°. Ветер сменит направление и немного усилится, что будет способствовать очищению атмосферного воздуха от вредных примесей»,– прокомментировала Шепоренко. Добавим, предупреждение о смоге на территории Свердловской области действует до вечера 26 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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