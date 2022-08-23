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Вторник, 23 августа 2022, 11:16 мск

Новости Екатеринбург

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Уральские радийщики проведут эфир на высоте 220 метров

Радио «Маяк. Екатеринбург» проведет самый высокий эфир в стране – вещать будут с крыши башни «Исеть» на высоте 220 метров. Эфир будет посвящен теме высоты.

В течение двух часов на частоте 100,8 FM ведущие обсудят с гостями самые разные вопросы. Например, начальник аэроклуба Александр Новоселов расскажет про парашютный спорт и о том, как побороть страх высоты, пилот Сергей Кузнецов ответит на вопросы о самолетах и полетах. Почетным гостем эфира будет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а музыкальное сопровождение обеспечит певица Флора Бичахчян.

Трансляции эфира будут идти в соцсетях в VK-группах «Маяк. Екатеринбург», «Вести ФМ Екатеринбург», «Вести-Урал», а также в телеграм-канале «Вести-Урал», на youtube «ГТРК Урал» онлайн» и на официальном сайте «Вести-Урал».

Екатеринбург, Елена Сычева

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