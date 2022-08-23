Два бойца ММА помахали кулаками на небоскребе

Два бойца ММА – Александр Шлеменко и Александр Илич – сегодня официально встретились в Екатеринбурге. Они провели тренировки, а после – стердаун на крыше небоскреба «Высоцкий». Впечатляющие кадры боев с тенью и встречи лицом к лицу, снятые на высоте птичьего полета, сделали специально для предстоящего турнира RCC 12.

Напомним, поединок Шлеменко и Илича станет главным событием вечера, который пройдет на арене «Уралец». Начало шоу в 18:30.

Стердаун Шлеменко и Илича на небоскребе

Екатеринбург, Елена Сычева

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