Полиция ищет парня, который нашел чужой кошелек и потратил деньги с карты (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции № 11 ищут молодого человека, которого подозревают в похищении денег. В дежурную часть пришел екатеринбуржец, который сообщил, что потерял сумку с документами, наличностью и банковской картой. Через некоторое время с последней стали списывать деньги – суммарно около 20 тысяч.

Фото УМВД по Екатеринбургу

По камерам в одном из заведений города, где находчивый молодой человек рассчитывался чужой картой, удалось получить изображение похитителя. Теперь полиция просит всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении подозреваемого, сообщить об этом по телефонам +7(343) 356-42-11 или 102 (02). Конфиденциальность в МВД гарантируют.

Кроме того, полицейские через СМИ предложили молодому человеку добровольно явиться в отдел полиции № 11 на Челюскинцев, 96, дать пояснения и возместить ущерб владельцу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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