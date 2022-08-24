На Серовском тракте произошла смертельная авария (ФОТО)

На 14-м километре Серовского тракта случилось смертельное ДТП. 63-летний водитель Renault Logan ехал со стороны Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурга, но не обеспечил постоянный контроль за движением, и врезался в припаркованный «Урал АЦ-4,0», после чего легковушку выбросило с проезжей части. Автомобилист скончался на месте до приезда скорой, его 65-летняя пассажирка госпитализирована с травмами.

«Погибший водитель – житель Сухого Лога, водительский стаж – 41 год, за это время к административной ответственности привлекался девять раз, в момент ДТП был пристегнут. «Уралом» управлял 57-летний мужчина со стажем 25 лет. Он рассказал, что остановился на обочине, чтобы отдохнуть после долгого перегона – он ехал в Екатеринбург из Карпинска. Водитель включил аварийку, а через несколько минут почувствовал удар в заднюю часть машины», – сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится расследование.

Екатеринбург, Елена Сычева

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