В Нижнем Тагиле собака покусала мальчика, который защищал подругу

Администрацию Нижнего Тагила обязали заплатить 40 тысяч рублей ребенку, которого покусала собака.

Нападение произошло 2 марта этого года. 9-летний мальчик и его одноклассница шли в школу мимо многоквартирников по улице Тельмана. Девочка увидела собаку и решила ее погладить, животное отреагировало агрессивно. Тогда мальчик попытался защитить подругу, пес повалил школьника на землю и несколько раз укусил, в том числе в лицо и за правую кисть.

Прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать моральный вред, как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, судья требование поддержал.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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