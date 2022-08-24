Метеобюро: в конце августа регион ждет аномалия

Уральские синоптики предупредили об аномалии в конце августа, которая затронет Свердловскую область и Пермский край. По данным метеорологов, 24-26 августа в большинстве районов двух регионов ожидается аномально жаркая погода. В эти дни среднесуточная температура воздуха будет выше на 7 градусов и более.

Также до конца августа на Урале сохранится высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предсказывали заморозки на Урале в конце августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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