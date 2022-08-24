российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 13:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Метеобюро: в конце августа регион ждет аномалия

Уральские синоптики предупредили об аномалии в конце августа, которая затронет Свердловскую область и Пермский край. По данным метеорологов, 24-26 августа в большинстве районов двух регионов ожидается аномально жаркая погода. В эти дни среднесуточная температура воздуха будет выше на 7 градусов и более.
Также до конца августа на Урале сохранится высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее синоптики предсказывали заморозки на Урале в конце августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,