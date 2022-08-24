С весны клещи покусали 47 тысяч свердловчан

В Свердловской области за сезон клещи покусали чуть более 47 тысяч человек, среди которых 8 тысяч – дети. В последние недели случаев присасывания стало меньше.

«Всего подтверждено 104 случая клещевого вирусного энцефалита и 410 случаев лайм-боррелиоза. В отношении еще ряда случаев диагноз ожидает подтверждения, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. – В лабораториях области исследовано свыше 32,5 тысячи особей клещей. Процент обнаружения клещевого вирусного энцефалита в пробах – 1,3%, боррелиоза – 41,7%, моноцитарного эрлихиоза – 4%, гранулоцитарного анаплазмоза – 1%».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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