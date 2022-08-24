Убийцам, которые в «Оленьих ручьях» жестоко расправились с туристкой из Перми, дали 32 года на двоих

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор 44-летнему Алексею Еремееву и 26-летней Ольге Васевой, которые в 2021 году в парке «Оленьи ручьи» жестоко изнасиловали, ограбили и убили туристку из Перми Анастасию Пыхтееву. Мужчина получил 23 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, его подельница получила 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Дело в облсуде рассматривала коллегия из трех федеральных судей, о чем ранее ходатайствовали сами подсудимые.



Еремеева и Васеву признали виновными по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ч. 2 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера», ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», ч. 1, ч. 2 ст. 318 УК РФ «Угроза применения и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания, в целях уклонения от административного надзора», ч. 2, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, хранилище, с банковского счета».



Напомним, убийство туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой подельники совершили в ночь на 30 мая 2021 года. Пьяные Еремеев и Васева обнаружили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала женщина. Они разбудили ее, сказали, что кто-то украл байдарку и выманили наружу. Еремеев избил потерпевшую, а затем изнасиловал. Васева при этом держала руки женщины, чтобы она не сопротивлялась. Чтобы замести следы, Еремеев решил убить туристку и ударил ее ножом шесть раз. Анастасия Пыхтеева скончалась на месте. Подельники похитили телефон, деньги и другое имущество погибшей. Васева через приложение банка перевела со счетов погибшей на свой счет более 23 тысяч рублей.

Выяснилось, что в мае 2020 года Алексей Еремеев освободился из колонии и прибыл в Нижние Серги. Там он находился под надзором и должен был шесть лет отмечаться у участкового и не менять место жительства, но не делал этого. С 19 мая по 3 июня 2021 года Еремеев и Васева воровали вещи и продукты из домов жителей Нижних Серег и близлежащих деревень. Именно в этот период они и наткнулись на палатку туристки из Перми.

Спустя три дня после убийства, 2 июня, оперуполномоченная группа получила информацию, что Васева расплатилась банковской картой Анастасии Пыхтеевой в магазине и на заправке. На этой же заправке женщину задержали, однако подоспевший Еремеев угрожал ножом сотруднику полиции, поэтому тот отпустил обвиняемую, и они оба скрылись.



На следующий день, 3 июня, мужчину нашли в лесу возле Нижних Серег, он жил в палатке убитой женщины. При нем была овчарка, которую тот натравил на полицейского. Но скрыться мужчине не удалось, и его задержали.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»