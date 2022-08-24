В Екатеринбурге с 25 августа вводится особый противопожарный режим

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился установить особый противопожарный режим на территории муниципалитета с 25 августа. Согласно постановлению, горожанам запрещено посещать леса и торфяники, а также разводить костры, в том числе на собственных участках. На время действия режима в лесах будут проходить рейды сотрудников полиции и МЧС.

По данным ФБУ «Лесоохрана», на сегодняшний день в окрестностях Екатеринбурга действуют два лесных пожара общей площадью 1 гектар. Горожане жалуются на запах гари в воздухе. Смог в мегаполисе висит уже несколько дней.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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