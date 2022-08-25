На три дня изменилось движение городского транспорта

С 25 по 28 августа в Екатеринбурге изменятся маршруты некоторых автобусов из-за ограничения движения по перекрестку улиц Степана Разина и Щорса.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы № 05, 012, 37, 083 поедут в объезд указанного перекрестка – из центра города по улицам 8 Марта – Шварца, а в обратном направлении по улицам Фучика – 8 Марта; автобус № 030 в направлении Окраинной будет направлен в объезд по улицам 8 Марта – Большакова – Чапаева – Фрунзе – далее по обычному маршруту.

Таким образом, на маршрутах временно отменяются остановки «Саввы Белых», «Авиационная», «Щорса», «Автовокзал». Остановка «Большакова» на улице 8 Марта переносится на улицу Большакова, остановка «Фрунзе» будет организована на улице Белинского, а остановка «Автовокзал» – на улице 8 Марта.

Для компенсации временной отмены остановок вводится их замена: «Музей Бажова», «Трамвайный парк», «Южная» в оба направления, «Автовокзал (ТЦ Мегаполис)» на улице 8 Марта в направлении улицы Щорса, а также «Самоцветный бульвар», «Бульвар Малахова», «ТЦ Дирижабль» на улице Шварца.

Кроме того, в течение 3 дней не будут курсировать троллейбусы № 11 и 14.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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