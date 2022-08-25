На крупной развязке в Екатеринбурге бросили бронированный автомобиль (ФОТО)

В Екатеринбурге на развязке Московская – Объездная уже больше двух недель стоит автомобиль, внешне похожий на бронированный инкассаторский. Машина запаркована на полосе разгона и, очевидно, мешает движению.

«Заметил ее недели две назад, стоит на выезде с Московской по направлению из центра. С виду – машина инкассаторов, только без символики какого-то банка. К лобовому прикрепили записку с номером телефона и кратким пояснением: «Сломалась», – рассказал «Новому Дню» автомобилист Алексей. Дозвониться по указанному номеру удалось, его владелец сказал, что просто очень долго договаривался с эвакуатором и вот-вот машину уберет, буквально через день-два.

В отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что заявок на эвакуацию этого автомобиля не поступало. Там также уточнили, что на полосе разгона парковаться нельзя, остановка допустима, если автомобиль сломался, но не на несколько недель. Дежурная часть должна связаться с владельцем.

Екатеринбург, Светлана Загороднева,

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