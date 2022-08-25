В Свердловской области ожидается рекордный урожай зерна

Свердловские фермеры приступили к уборке урожая. В этом году сельхозпроизводители рассчитывают собрать больше зерна, картофеля и овощей «борщевого набора», чем за прошлое засушливое лето.

Как сообщили «Новому Дню» в министерстве агропромышленного комплекса, в первой декаде августа начался обмолот зерновых и зернобобовых культур. К 19 августа уже был собран урожай на 17,7% уборочной площади. Намолот зерна составил 193,1 тысячи тонн. «Урожайность зерновых культур текущего года выше уровня 2021 года на 14,6 центнеров на 1 гектар. По прогнозным данным, сельхозтоваропроизводители планируют произвести зерна выше уровня прошлого года. В 2021 году было 520,9 тысячи тонн», – сообщили в министерстве.

Хорошие прогнозы складываются и относительно урожая овощей. В 2021 году в Свердловской области было собрано 189,4 тысячи тонн картофеля и 30,7 тысячи тонн овощей открытого грунта – это капуста, лук, морковь и свекла. Но в этом году овощей будет еще больше, уверяют в агропромышленном комплексе.

Весной на Среднем Урале увеличили посевные площади под кормовые культуры, так как ранее животноводы жаловались на нехватку запасов для крупного скота. В минАПК сообщили, что в этом году планируется заготовить грубые и сочные корма с расчетом не менее 30 центнеров на 1 условную голову скота. Этого должно хватить, чтобы полностью обеспечить отрасль животноводства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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