В Сухом Логу в жилом доме взорвался газ

Сегодня в Сухом Логу произошел взрыв газа в доме на улице Фрунзе. Об этом сообщил мэр Роман Валов. По его словам, причиной взрыва встало неаккуратное обращение с газом и огнем.
«В результате взрыва пострадал один человек. Доставлен в Сухоложскую больницу. Ему оказана медицинская помощь. Находится под наблюдением врачей», – сообщил чиновник.
Валов также уточнил, что пострадала одна квартира.
Екатеринбург, Елена Сычева
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