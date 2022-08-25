В Сухом Логу в жилом доме взорвался газ

Сегодня в Сухом Логу произошел взрыв газа в доме на улице Фрунзе. Об этом сообщил мэр Роман Валов. По его словам, причиной взрыва встало неаккуратное обращение с газом и огнем.

«В результате взрыва пострадал один человек. Доставлен в Сухоложскую больницу. Ему оказана медицинская помощь. Находится под наблюдением врачей», – сообщил чиновник.

Валов также уточнил, что пострадала одна квартира.

Екатеринбург, Елена Сычева

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