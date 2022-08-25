В Екатеринбурге началась гроза

В Екатеринбурге началась летняя гроза. Жители Академического рассказывают, что гремел гром, затем начался ливень. Но небо не затянуто тяжелыми тучами, весьма вероятно, дождь надолго не задержится. В других районах города рассказывают, что также слышат гром, ощущается запах дождя, но осадков пока нет.

О сегодняшней грозе не предупреждали в МЧС, на сайте Уральского УГМС – только предупреждение о смоге, опасности пожаров в лесах и аномальной жаре. По прогнозу, 30-градусная жара продержится и завтра, в выходные лето не закончится – ожидается до 26 градусов в субботу и 29 в воскресенье.

Екатеринбург, Марина Иванова

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