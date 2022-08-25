«Воздушная тревога!» Где екатеринбуржцам укрыться от бомбежки

В Екатеринбурге с прошлого года не проводились проверки систем оповещения населения – сирены выли в тестовом режиме в последний раз в октябре 2021-го. Традиционную мартовскую тренировку отменили во всех регионах. При этом не все люди в курсе, что делать, когда слышишь сигнал «Внимание всем!», и уж точно не все знают, куда бежать, если объявлена воздушная тревога и ожидается бомбардировка. «Новый День» выяснил, сколько в Екатеринбурге убежищ, можно ли спастись в метро или подземном паркинге.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии города, сейчас в уральской столице более 900 защитных сооружений гражданской обороны. Точную цифру называть запрещено – информация секретная. Львиная доля бомбоубежищ находится в федеральной собственности. Несколько лет назад их начали передавать на баланс ФГУП «Экран», которое в этом году было акционировано, но продолжает заниматься стратегическими защитными сооружениями. «Согласно действующему законодательству, балансодержатели обязаны содержать их в состоянии постоянной готовности», – уточнили в мэрии Екатеринбурга.

Впрочем, далеко не всегда происходит так. В уральской столице были случаи, когда бомбоубежища сдавали в аренду – под магазины, склады и даже сауны. Проверки проводит прокуратура Екатеринбурга, однако в пресс-службе надзорного ведомства отказались сообщить «Новому Дню» количество проверочных мероприятий за прошлый год и их результаты, сославшись на то, что информация закрытая.

Интересен тот факт, что в СССР строительство и обустройство бомбоубежищ было неотъемлемой частью того, что сейчас называется комплексным развитием территорий. Сейчас никаких жестких требований к застройщикам не предъявляют, и потому укрытий, где в случае ЧС могли бы спастись жильцы новых районов и кварталов, никто не оборудует. «Как минимум, это очень дорого на этапе сооружения, а к тому же пришлось бы потом заниматься эксплуатацией, а это, во-первых, лицензирование, во-вторых, снова деньги. Ну и до последнего времени вообще никто не думал о том, что это хотя бы гипотетически будет нужно», – попросивший в беседе с «Новым Днем» представитель одной из девелоперских компаний Урала, попросивший сохранить инкогнито.

В пресс-службе застройщика «Брусника» также подтвердили, что требования строить бомбоубежища в новых домах нет. «К нам ни разу никто не предъявлял требований по созданию бомбоубежищ, ни в одном проекте планировки территории эта инфраструктура заложена не была. Возможно, такие требования МЧС предъявляет к очень крупным проектам, отдаленным от метро или уже существующих бомбоубежищ», – пояснили в компании.

Однако даже в новых крупных районах, созданных с нуля, защитных сооружений нет. В качестве них могут использоваться подземные паркинги, но есть нюансы. «Как временное укрытие паркинг может быть использован, но как полноценное бомбоубежище – нет. Нормы к [строительству] паркингов и бомбоубежищ разительно отличаются, там по-другому спроектирована вентиляция и выходы, ну и вряд ли подземный паркинг рассчитан на прямое попадание бомбы. К тому же на паркинге никто не хранит запасы еды и питья», – добавили в компании-застройщике.

Добавим, узнать месторасположение ближайшего укрытия в режиме «на всякий пожарный» невозможно. При необходимости информацию будут доводить до людей непосредственно во время чрезвычайной ситуации – именно поэтому при звуке сирены (сигнал «Внимание всем») необходимо включить радио или телевизор, чтобы выслушать ценные указания представителей службы гражданской обороны.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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