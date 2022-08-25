Элитная новостройка «скинула» управляющую компанию от застройщика. На очереди – дом губернатора

Жители элитной новостройки «Первомайская, 60» провели голосование собственников и отказались от услуг управляющей компании «Принцип сервис», которую назначил застройщик «Принцип» Геннадия Черных. Как рассказал «Новому Дню» владелец квартиры в этом доме, причиной расставания с управляющей компанией стала попытка последней поднять ставку за услуги по содержанию жилья – с 67 рублей 80 копеек до 75 рублей 76 копеек. «Мы не согласились и провели голосование о том, чтобы отказаться от услуг «Принцип сервис». По итогам голосования против были два собственника и застройщик, которому принадлежит около 10% площадей в доме. Все остальные собственники высказались за смену управленца», – рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что теперь домом будет управлять ТСЖ.

Воодушевленные успехом «Первомайской, 60», отказ от услуг управляющей компании в пользу товарищества собственников жилья, сейчас обсуждают и собственники квартир в доме «Ленина, 8». Это флагманский проект «Принципа», квартиру там купил даже свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Причина недовольства управляющей компанией от застройщика та же, что у жителей «Первомайской, 60», – высокая ставка за содержание жилья при низком уровне сервиса. «Уже сейчас добиться каких-то вразумительных ответов или помощи от т.н. клиентской службы LVIII невозможно, например, нам никто не может сказать, когда закончатся работы в местах общего пользования и во дворе дома, а ведь он сдан, многие закончили ремонт и хотели бы заехать, но жить на стройплощадке без возможности даже во двор выйти – сомнительное удовольствие, – говорит собственница квартиры в доме «Ленина, 8». – Кроме того, неясна до сих пор ситуация с содержанием жилья, вернее, с его стоимостью. Управляющая компания продлила в одностороннем порядке сроки проведения голосования аж на целый месяц, сославшись на то, что слишком мало людей еще получили ключи от квартир и не могут еще высказаться. В понедельник истекает этот срок. Думаю, затем мы будем инициировать собственное голосование по смене управляющей компании и выбору формы управления домом – ТСЖ, раз «Принцип» оказался недоговороспособным».

Екатеринбург, Елена Сычева

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