Из Екатеринбурга в Качканар запустят скоростные «Ласточки»

Со 2 сентября из Екатеринбурга в Качканар начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточки». Уехать можно будет со станции Кольцово и с вокзала. Время в пути сократится почти в два раза.

Ранее прямых электричек до Качканара и Кушвы из Екатеринбурга не было, жителям северных городов приходилось добираться с пересадками. Более того – время в пути занимало около семи часов. «Ласточка» будет ехать из Екатеринбурга через Нижний Тагил в Качканар 3 часа 50 минут.

«По данным Свердловской пригородной компании, на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил – Кушва (ст. Гороблагодатская) – Качканар будут курсировать три пары скоростных электричек ежедневно круглогодично. Пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно». Еще одна пара «Ласточек» соединит Качканар с аэропортом Кольцово», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Из Екатеринбурга до Нижнего Тагила «Ласточка» будет ездить по тому же расписанию, что и сегодня. От Тагила до Качканара и обратно будет отправляться четыре раза в день. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составит 580 рублей, от аэропорта Кольцово – 670 рублей. Билет от Нижнего Тагила до Качканара по полному тарифу будет стоить 320 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»