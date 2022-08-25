На Плотинке ливнем и ветром повалило старые деревья (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сильный ливень с ветром повалил деревья. Несколько упавших стволов очевидцы заметили даже на Плотинке.

Как писал «Новый День», на сегодняшний день не было экстренных предупреждений о грозах и ливнях, прогноз погоды тоже обещал сухой жаркий день. Но еще днем в разных районах начали копиться тучи, загремел гром.

В центре вечерои ливень был особеннл мощным. Его последствия будут устранять коммунальные службы города. Довольно сильная непогода также наблюдается в Академическом, но там пока никаких повреждений не зафиксировано.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Последствия непогоды на Плотинке Деревья сломало дожжем и сильным ветром

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