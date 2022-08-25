В Екатеринбурге презентуют комикс в честь 25-летия фильма «Брат» Алексея Балабанова

В Екатеринбурге 28 августа состоится презентация комикса «Брат. 25 лет» – сборника историй, посвященных легендарной дилогии фильмов Алексея Балабанова. В графической книге сценаристы и художники раздвигают границы киноленты, обращаясь к прошлому и будущему Данилы Багрова и других персонажей фильма.

Комикс в Екатеринбурге представят главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков, сценаристы Алексей Замский и Юрий Некрасов, художник Евгений Борняков. Встреча пройдет в воскресенье в 12:00 в магазине «Читай-город» на проспекте Ленина, 49.

«Идея поработать над одним из самых культовых российских персонажей была очень заманчива. В итоге вышел, наверное, один из самых авторских и разносторонних наших проектов. Мы не хотели ограничиваться одним единственным вариантом развития истории. Вместо этого наши сценаристы и художники предложили самые разные истории из вселенной «Брата» – из прошлого, будущего или вообще альтернативных реальностей. У дилогии «Брат» не может быть четкого финала, который вдруг напишем мы – это никогда не было в планах. Мы всегда хотели подойти к этому проекту с уникальной точки зрения, не предлагая однозначных ответов на вопросы, а исследуя темы фильмов и их героев», – рассказал куратор проекта Роман Котков, известным по работе над фильмом «Майор Гром: Чумной Доктор».

Сценарист Алексей Замский определяет главный посыл сборника комикса «Брат» для себя так: «В нашем прошлом произошли огромные и очень страшные вещи, к которым мы редко присматриваемся и которые наполнили искусство, выразившее свое время. Вступая в диалог с этим искусством и зная все, чего еще не знали обитатели того времени (такого близкого и уже совершенно чужого, для молодых людей неузнаваемого), мы можем что-то понять о времени, из которого происходим – и значит, о времени, в котором вольно или невольно оказались».

Комикс «Брат. 25 лет» поступит в продажу с 27 августа на официальном сайте издательства и в сети магазинов «Читай-город» и «Буквоед». В широкой продаже сборник ожидается в середине сентября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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