Число зараженных Covid-19 на Среднем Урале приближается к тысяче в сутки

Темпы заболеваемости Covid-19 в Свердловской области ускорились. На 26 августа в регионе выявлено 944 случая заражения, что на 9% больше, чем накануне. За сутки госпитализировано 104 человек. Летальных исходов среди больных нет. За последние пять дней в стационары попали 475 свердловчан с диагнозом Covid-19. Трое пациентов умерли. Суточная заболеваемость выросла на 30%.

Накануне заместитель регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева сообщила о необходимости введения антиковидных ограничений. В частности, вернуть масочный режим в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещениях (место учебы и работы).

«Вот уже седьмую неделю мы наблюдаем рост заболеваемости, причем в большинстве муниципалитетов Свердловской области. На прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысячи случаев, показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тысяч населения. На следующей неделе у нас появятся дополнительные риски, связанные с началом учебного года. Если не будут соблюдаться противоэпидемические меры, то естественно, мы будет вынуждены возвращать профилактические меры – кабинентную систему и графики приема в школы, ограничения доступа для родителей», – сообщила представитель Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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