Женщина на минивэне сбила подростка на велосипеде и скрылась

В Екатеринбурге накануне днем «Киа Карнивал» сбила подростка на велосипеде. ДТП случилось напротив дома № 17 на улице Кировградской. 13-летний мальчик ехал по тротуару и проезжал нерегулируемый перекрёсток. Ребёнка увезли в больницу с переломом колена правой ноги, а автомобиль скрылся.

Водителя оперативно нашли. За рулём была 43-летняя женщина, имеющая водительский стаж 15 лет. «Инспекторам ДПС ГИБДД водитель пояснила, что после наезда на ребенка подошла и спросила о состоянии его здоровья, на что он ответил, что ничего не болит, и они разъехались», – рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу. Решается вопрос об административном деле за уезд с места ДТП по ст.12.27 КоАП РФ.

Екатеринбург, Марина Иванова

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