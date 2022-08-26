Через три недели в Екатеринбурге включат отопление

В Екатеринбурге отопительный сезон начнется через три недели – с 15 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. Сейчас жилые дома, объекты соцсферы, офисы и другие здания получают паспорта готовности к зиме. «В первую очередь, как и всегда, будут подключены детские сады, школы и больницы», – сообщил замглавы по ЖКХ Владимир Гейко.

Впрочем, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, срок подачи тепла может быть сдвинут, если погодная аномалия сохранится и в Екатеринбурге будет так же жарко. Согласно постановлению правительства РФ № 354, которое регламентирует оказание коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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