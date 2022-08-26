Завтра в Екатеринбурге пройдет Summer Fest by Oneloft с распродажами, перформансами и концертом

27 августа в Екатеринбурге пройдет первый Summer Fest by Oneloft. Арт-пространство Oneloft проводит мероприятия любого формата и масштаба. И в этот раз организует крупный фестиваль, на котором будут представлены десятки локальных брендов одежды, украшений, детских товаров, книг и гастрономии. Для посетителей пройдут творческие мастер-классы и перформансы. На сцену выйдут музыкальные группы Moller jazz show и Fontano. Также пройдут образовательные лекции.

Любители активного образа жизни смогут позаниматься с тренерами фитнес-клуба Encore и дома практик HolyDance, участников с детьми ждут веселые игры с аниматорами. Для гостей мероприятия будут оборудованы декорированные фотозоны и арт-локации. Мероприятие будет проводиться с полудня субботы и до 22:00 в Литературном квартале. Вход свободный. Фестиваль проводится при поддержке депутата Екатеринбургской Городской думы Алексея Вихарева.

Подробную информацию и расписание смотрите на сайте www.oneloft-fest.ru.

Екатеринбург, Елена Васильева

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