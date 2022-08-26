В Екатеринбурге приставы забрали жениха прямо со свадьбы за неуплату алиментов

В Екатеринбурге судебные приставы задержали злостного неплательщика алиментов прямо в ЗАГСе. Мужчина планировал сыграть свадьбу, но вместо этого отправился в спецприемник на 10 суток.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в отношении должника возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына (2006 года рождения). На ребенка должна была уходить четверть зарплаты отца, но мужчина без уважительных причин не выплачивал алименты, игнорировал судебных приставов и всячески уклонялся от объяснений.

Приставам стало известно, что 25 августа в отделе ЗАГСа Орджоникидзевского района у должника назначена регистрация брака. Сотрудники ведомства пришли на церемонию бракосочетания и задержали жениха. В отношении должника был составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд счел мужчину виновным и назначил наказание – административный арест на 10 суток.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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