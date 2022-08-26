ГИБДД готовит рейды в поисках пьяных за рулем

ГИБДД Екатеринбурга анонсировала рейды в поисках пьяных за рулём, а также тех, кто сел за руль, будучи лишенным прав или не имел их вовсе. Посты выставят уже сегодня, проверка продлится до конца выходных. Как рассказали в отделении пропаганды, за 7 месяцев этого года по вине нетрезвых водителей случилось 32 ДТП, в которых 7 человек погибли и 54 получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За данное грубое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

«За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Данное преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет», – отметили в ГИБДД. Сообщить о пьяном водителе можно по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Марина Иванова

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