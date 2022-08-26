В 34 городах Свердловской области запретили ходить в леса из-за пожаров

В Свердловской области продолжают действовать восемь лесных пожаров на площади почти 74 га. Все они локализованы. Тем не менее в 34 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, при котором запрещено посещать леса и разводить огонь даже в своих садах.

«За прошедшие сутки в регионе ликвидировано восемь природных пожаров на общей площади 13,2 гектара. По данным на 10:00 26 августа, зарегистрировано восемь природных пожаров на общей площади 73,8 гектара. Все возгорания локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам и строениям нет», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Лес горит в Березовском и Невьянском городских округах, под Екатеринбургом и Первоуральском, в Кушвинском и Сысертском лесничествах. С возгоранием борются 180 человек и 46 единиц техники. Во всех случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение огнем.

Поскольку пожарная опасность в регионе сохраняется, уже в 34 муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге, ввели особый противопожарный режим. Следить за его соблюдением будут правоохранители, сотрудники МЧС и других ведомств, которые проводят рейды в лесах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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