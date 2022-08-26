В Екатеринбурге будут судить серийного педофила

В Свердловской области завершено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Нижнего Тагила, который подозревается в растлении двух мальчиков. Мужчине вменяется 6 эпизодов сексуального насилия в отношении детей. Ранее тагильчанин был судим за аналогичное преступление.

По данным следствия, преступления в отношении мальчика 2011 года рождения обвиняемый совершал в период с конца апреля по середину июля 2021 года. Также в сентябре того же года он домогался мальчика 2009 года рождения, а также под угрозой убийства пытался заставить этого же ребенка совершить кражу. По замыслу мужчины, подросток должен был поджечь баню, а когда владельцы жилья отвлекутся на пожар, проникнуть в дом и украсть вещи. Но мальчик сумел убежать и обратился за помощью. После этого педофила начали разыскивать полицейские.

Подробности о задержании преступника сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Спецоперация по задержанию ранее неоднократно судимого злоумышленника проводилась на территории Пушкиногорского района Псковской области, куда он скрылся с целью залечь на дно под видом разнорабочего. Когда его брали, сопротивления он не оказывал. Убежище себе он нашел в одном из учреждений, работая там за еду и жилье, крайне удивившись, что за ним опера пришли так быстро, хотя искали его 1,5 месяца. Изначально он намеревался спрятаться на острове в акватории местного водоема. Но не смог добраться на него паромом из-за отсутствия денег. Из Свердловской области мужчина ретировался на арендованном автомобиле «Рено». Добрался до Пермского края, где иномарку бросил на произвол судьбы, а затем на попутных машинах автостопом уехал в Псков. По предварительным данным, одно из своих гнусных преступлений он совершил, якобы увидев из окон своего дома, как ребенок, балуясь, бросил в окно камень. Злоумышленник поймал мальчика, затащил в салон машины, где под угрозой ножа надругался над ним», – рассказал Горелых.

Мужчине предъявлены обвинения по ч.5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.3 ст.30, ч.4 ст.150 УК РФ (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и ч.1 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ (приготовление к краже). За самое тяжкое преступление ему грозит срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел областного СК Александр Сапегин, в отношении фигуранта проводилась судебная психиатрическая экспертиза. По ее результатам обвиняемый вменяем, и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. На время расследования уголовного дела мужчина находился под арестом. Вину он признал частично. Уголовное дело серийного педофила рассмотрит Свердловский областной суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»