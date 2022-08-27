В Екатеринбурге эвакуируют отель «Московская горка»

В Екатеринбурге в эти минуты идёт эвакуация отеля «Московская горка». Очевидцы говорят, что всех находящихся внутри просят покинуть здание, подъехали машины полиции. Объявлена пожарная тревога. По некоторой информации, поступило сообщение о минировании здания – именно с этим и связано эвакуация.

Добавим, в городе практически каждый месяц объявляют эвакуацию учреждений из-за подобных сообщений, по счастью, все они оказываются ложными. Последние сообщения касались работы судов.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»