Скончался главный режиссёр Свердловской музкомедии

Сегодня, 27 августа, после тяжёлой продолжительной болезни на 69-м году скончался главный режиссёр Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, народный артист РФ, лауреат Премии Правительства РФ, дважды лауреат премии «Золотая Маска» Кирилл Стрежнев.

«Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками. Уход личности такого масштаба – горе. Уход такого таланта – конец прекрасной эпохи. Будем смотреть и пересматривать его спектакли – в каждом частичка мира его удивительного вдохновения. И будем помнить! Всегда…», – сообщается на сайте театра музкомедии. О дате и месте прощания с режиссёром будет объявлено дополнительно.

Стрежнев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне – РГИСИ), после получил приглашение в Свердловский театр музыкальной комедии в качестве режиссёра-постановщика. Затем поработал несколько лет в Ленинграде, но в 1986 году принял предложение возглавить Свердловский театр музыкальной комедии, главным режиссёром которого оставался до последнего дня жизни.

В списке постановок режиссёра Кирилла Стрежнева 104 спектакля, из которых 59 – на сцене Свердловского театра музыкальной комедии, остальные – на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Ростова-на-Дону, Омска, Петрозаводска, Оренбурга, Краснодара, Чикаго (США).

Фото с сайта Свердловского театра музыкальной комедии

Екатеринбург, Марина Иванова

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