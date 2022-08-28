Полицейские прострелили ноги неадеквату, который угрожал им ножом

В садах под Сысертью ночью полицейские с помощью огнестрельного оружия задержали пьяного мужчину. Силовиков на место вызвали находящиеся в садах люди – он угрожал соседям и своей сожительнице ножом и топором.

Когда приехали полицейские, он попытался скрыться в лесу, полицейские побежали за ним. При попытке задержания нарушитель развернулся в сторону ППСников и пошел на них с ножом, обещая расправиться. Сотрудники полиции несколько раз предупредили его о том, что он должен положить нож, реакции не последовало. После этого заместитель командира отдельного взвода ППСП предупредительно выстрелил в воздух, а после – в сторону нападавшего, прострелив ему обе ноги. Полиция на месте оказала ему первую помощь, потом подъехали медики и забрали его в больницу в Екатеринбурге.

«Установлено, что нападавший – ранее неоднократно судимый (за кражу и убийство) мужчина, 1984 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Собранные материалы по факту нападения на сотрудников полиции будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Сысерть, Марина Иванова

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