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Воскресенье, 28 августа 2022, 10:19 мск

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В Нижнем Тагиле танковый снаряд попал в крышу дома

О ЧП сообщает АН «Между строк». «Услышали сначала выстрел, судя по всему танковый, потом был свист с каким-то грохотом, а потом услышали звук, похожий на металлический скрежет, стало понятно, что снаряд приземлился, – рассказал СМИ очевидец Александр. Местные жители также рассказали, что на месте работали МЧС, полиция, представители НТИИМ и УВЗ. Жильцов дома эвакуировали. Предположительно, снаряд прилетел с испытательного танкового полигона. Официальные комментарии не поступали.

Фото «Между строк».

Нижний Тагил, Марина Иванова

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