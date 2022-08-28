В центре Екатеринбурга появился плакат о коррупции в суде. Дежурит Росгвардия

В центре Екатеринбурга, под памятником Ленину, женщина проводит одиночный пикет с плакатом, текст которого порицает коррупцию и восхваляет президента. Она единственный человек на постаменте, на котором обычно сидит довольно много людей. Ее охраняет машина ППС. Напротив, у здания мэрии, дежурит машина Росгвардии – неизвестно, связано ли их присутствие с этим пикетом или силовики ждут каких-то ещё возможных протестов.

Плакат, который находится на площади 1905 года, появляется не впервые. Ранее женщина выходила с ним к полпредству, а также пикетировала и на этом месте. Задержаний не последовало.

Екатеринбург, Марина Иванова

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