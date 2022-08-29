Летняя жара резко спадет после 1 сентября

Последние дни лета в Свердловской области будут жаркими: синоптики обещают до +29 °C днем. Но к выходным резко похолодает до +14 днем и +7 ночью.

«Под влиянием атмосферного фронта, который надвинется с севера в начале последней недели лета, вероятны кратковременные дожди и понижение температуры: ночью 10-15°, на севере до 7°, днем 21-26°, на севере 17-22°", – сообщили в Уральском гидрометцентре.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», жара продержится до 1 сентября, во вторник и среду в Екатеринбурге будет до +29 °C. В День знаний станет чуть прохладнее – +26, 2 сентября +25 °C. А в выходные будет по-осеннему холодно: +14 днем и +6 –... +7 °C ночью. На первые недели сентября тепла синоптики не обещают.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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