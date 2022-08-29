В Свердловской области приняты новые меры поддержки учителей

В Свердловской области перед началом учебного года появились новые меры поддержки школьных педагогов. В сентябре начнется отбор претендентов на региональное звание «Заслуженный учитель». Также с 2022 года педагогам, которые подготовили учеников – победителей школьных олимпиад, будут выплачиваться денежные премии. Благодаря этим инициативам доля молодых учителей в системе образования Свердловской области уже выросла до 26% от общего числа работающих педагогов.

Традиционно подготовка школ к новому учебному году обсуждалась на августовском областном педсовете в Екатеринбурге. В мероприятии приняли участие почти четыре тысячи педагогов со всей Свердловской области. Учителей на совещании приветствовал губернатор Евгений Куйвашев, который отметил заслуги работников образования в непростые два ковидных года.

«Я считаю, учителя Свердловской области успешно справились с пандемией. Как правило, у нас благодарят врачей, но вклад педагогов – тоже значительный. Им пришлось «с колес» осваивать дистанционные технологии, подстраиваться под новую реальность. Учителей часто критиковали, ставили под сомнение их работу, но справились они на отлично. Главное доказательство – итоговая аттестация 2022 года, которая показала, что получаемые знания остались на прежнем высоком уровне. Хочу сказать спасибо за это каждому! Работа учителя, педагога, крайне непростая. Они подвергаются нападкам и часто – незаслуженно. Мы стараемся максимально поддержать учителей, вводим новые меры поддержки», – заявил Евгений Куйвашев.

В этом году свердловское заксобрание приняло закон о звании «Заслуженный учитель Свердловской области». Обладатели этого звания будут получать единовременную выплату в 30 тысяч рублей, а также ежемесячное пособие размере 1 тысячи рублей. Как ранее отмечал региональный министр образования Юрий Биктуганов, кандидатов в заслуженные учителя будут представлять педсоветы и главы муниципалитетов. Затем документы будет рассматривать комиссия министерства, и только потом будут готовиться представления для указа губернатора. Чтобы стать заслуженным учителем Свердловской области, надо проработать в школах региона не менее 20 лет, а также иметь особые заслуги в сфере образования.

Также в этом году глава региона подписал постановление о награждении педагогов, чьи ученики выиграли школьные олимпиады. Учителям победителей олимпиад выплатят по 100 тысяч рублей, всех призеров – по 70 тысяч. Наставникам победителей регионального этапа – по 40 тысяч рублей. На премии в этом году регион выделит более 6 миллионов рублей.

В 2022 году победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали два свердловских ученика, а призерами – 34. Ребята добились успехов в математике, физике, русском, испанском и немецком языках, литературе, истории, биологии, обществознании.

Восемь призеров из Свердловской области добились особых успехов в информатике. Причем троих из них подготовила учитель информатики екатеринбургской гимназии № 9 Екатерина Парамонова. По ее словам, впервые ее воспитанники из трех параллелей: 9-х, 10-х и 11-х классов одновременно стали призерами финала. Но сама педагог скромно полагает, что призовые места – это заслуга, прежде всего, самих учеников.

На областном педсовете учителям также презентовали новую государственную информационную систему «Моя школа». Это платформа с единым доступом к цифровым образовательным ресурсам, предназначенная для учителей, учеников и их родителей. Она включает библиотеку качественного, проверенного цифрового образовательного контента, личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются как учебные, так и внеучебные результаты, встроенную систему коммуникации, систему видео-конференц-связи. С 1 сентября ГИС «Моя школа» будет использоваться в качестве пилотного проекта в 15 регионах страны. Планируется, что все российские школы будут подключены к системе с 1 января 2023 года.

Кроме того, на педсовете учителя выступили со своими инициативами. Например, создание в Свердловской области аналога «Пушкинской карты» для учителей. Напомним, такая карта позволяет школьникам потратить имеющиеся на ней средства на посещение музеев, театров и других учреждений культуры. Сейчас по поручению губернатора профильные министерства проработают возможность создания такой системы на региональном уровне и для педагогов.

Напомним, всего в Свердловской области 1050 школ. Все они успешно прошли приемку перед началом учебного года. «Пять школ приняты с незначительными замечаниями от надзорных органов, которые школы устранят в соответствии с предписаниями. Во всех школах был проведен ремонт: косметический или капитальный, в зависимости от объекта», – отмечали в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Ранее на капитальный ремонт школ Свердловская область получила 981 миллион рублей из федерального бюджета. В течение 2022 и 2023 годов на эти средства проведут работы в 32 школах. 11 школ будут сданы до 1 сентября, еще 17 – до конца 2022 года, остальные – в следующем. На текущие ремонты средства выделяют областной и муниципальные бюджеты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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