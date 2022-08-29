Уральцы стали чаще чинить одежду

Уральцы стали реже выбрасывать одежду и чаще относить ее на починку в ателье. Спрос на эти услуги вырос на 35% во втором квартале 2022 года, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги».

«Например, в Тюмени и Челябинске спрос на услугу во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим увеличился на 38% и 32% соответственно. Средняя стоимость ремонта одежды в уральских городах начинается от 500 рублей за одну вещь», – комментирует руководитель развития категории «Хозяйственные и деловые услуги» сервиса Александр Семочкин.

Напомним, после начала спецоперации многие бренды ушли из России или приостановили работу. Одежду европейских и американских производителей теперь заказывают через байеров – такие услуги предоставляют практически все крупные сервисы доставки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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