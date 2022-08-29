В поселке Буланаш из-за короткого замыкания загорелась школа

В поселке Буланаш Артемовского городского округа накануне вечером случился пожар в школе № 9 на улице Комсомольской.

Сообщение о ЧП поступило в 20:16, на место прибыли четыре пожарных машины. По данным МЧС, сгорел спортивный инвентарь в подсобном помещении спортзала. Открытый огонь удалось потушить в течение 15 минут, но подсобка сильно обгорела. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС региона, по предварительной информации, пожар в школе произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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