Городские фонтаны начнут отключать 10 сентября

Фонтаны в Екатеринбурге начнут отключать постепенно после 10 сентября, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Процесс не будет одномоментным, гидротехнические сооружения подготовят к зимовке один за другим. Пока порядок отключения неизвестен, все будет зависеть от погоды.

В Екатеринбурге действует несколько фонтанов, самые известные из них «Каменный цветок» на площади Труда, танцующий в русле Исети, фонтаны на главной аллее парка Маяковского, возле «Пассажа» и Ельцин-центра, на площади Советской Армии, в дендрарии на улице 8 Марта и у управления Свердловской железной дороги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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