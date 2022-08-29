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Понедельник, 29 августа 2022, 11:36 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области горит 39 га леса

В Свердловской области зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 39 гектаров.

Очаги зафиксированы в лесных массивах под Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Первоуральском, в Алапаевском, Сысертском, Туринском, Шалинском лесничествах. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в департаменте информполитики. Из действующих пожаров большинство (на площади 35 га) локализованы.

За прошедшие выходные в регионе ликвидировали 11 природных пожаров на общей площади более 63 гектаров. Причиной большинства возгораний является неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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