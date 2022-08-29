Авиакомпания заплатит 212 тысяч за отказ везти собаку

Авиакомпания заплатит 212 тысяч рублей хозяйке собаки, которую не пустили в самолет. Все из-за сотрудника колл-центра, который не упомянул при продаже билета, что слишком крупного зверя не возьмут на борт.

«При оформлении билетов сотрудник был поставлен в известность о необходимости вылета не только потребителя, её дочери, но и питомца. Потребитель со своей стороны предоставила полную информацию относительно породы и веса собаки, кроме того, неоднократно уточняла и обращала внимание, что собака весит более 15 кг. Оператор компании озвучил условия наличия ветеринарной справки, документов на собаку, намордника. Иной информации в адрес потребителя не поступало. По прибытию к месту регистрации пассажиров в аэропорту Кольцово потребителю было отказано в оформлении посадочных документов и прохождении досмотра: сотрудники пояснили, что собака не подходит под условия перевозки компанией. В возврате денежных средств за авиабилеты было также отказано», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Там уточнили, что билеты обошлись пассажирке в 65 тысяч рублей. Сотрудники Каменского консультационного пункта помогли составить иск в суд, который взыскал с авиакомпании в пользу потребителя стоимость авиабилетов, неустойку, расходы, моральный вред, а также штраф в связи с неудовлетворением требований потребителя в добровольном порядке, – всего на сумму более 212 тысяч рублей. Решение также устояло в Свердловском областном суде во время апелляции.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»