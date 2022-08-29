Куйвашев намерен перезагрузить 17 моногородов

Сегодня в Свердловской области насчитывается 17 моногородов, в которых живет около трети населения региона. По мнению губернатора Евгения Куйвашева, моногорода нуждаются в перезагрузке. Необходимо, чтобы в них появлялись рабочие места, не связанные с градообразующим предприятием.

Работа в этом направлении уже ведется: за последние 5 лет в моногородах области создано более 38 тысяч таких рабочих мест. Главная задача – развивать малое и среднее предпринимательство, обеспечивать достойный уровень медицины, образования, заниматься благоустройством городов, чтобы населению не хотелось менять место жительства.

Этот вопрос Евгений Куйвашев затронул на выездном совещании в Каменске-Уральском, посвященном развитию промышленности. Губернатор подчеркнул, что в моногородах должны быть все возможности для комфортной работы, учебы, качественная медицина, развитая сфера услуг. Работникам нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому губернатор дал промышленникам жесткую установку – чтобы на предприятиях не сокращалась зарплата, сохранялись рабочие места и трудовые коллективы.

В самом Каменске-Уральском Евгений Куйвашев побывал на двух ключевых предприятиях города: КУЗОЦМ и СинТЗ. По словам Куйвашева, промышленность остается основой свердловской экономики, и предприятия будут продолжать помощь и поддержку, поскольку в кризисное время они могут занять множество новых, опустевших ниш со своей продукцией.

Добавим, что Свердловская область входит первую десятку наиболее развитых промышленных регионов России. В области производится более 64 млн. тонн железной руды, свыше 97% ванадия, 55% бокситов, более 30% мирового производства титана. За период с 2017 года по ноябрь 2021 года объем отгруженной промышленной продукции совокупно составил более 12 047,1 млрд. рублей.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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