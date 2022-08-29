Житель Первоуральска получил три года строгача за кражу 345 шоколадок

В Первоуральске осудили мужчину, который украл 345 плиток шоколада. И все – из одного и того же магазина. На то, чтобы вынести шоколад из торгового зала, у него ушло три месяца. Первоуралец дальше хотел их перепродавать.

При этом его уже привлекали к ответственности за воровство и по уголовной статье, и по административной, за мелкое хищение. Теперь мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 (кража), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Ему назначили три года колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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