С начала года в Екатеринбурге случилось 36 ДТП с участием байкеров

За первые 7 месяцев 2022 года в Екатеринбурге случилось 36 ДТП с участием мотоциклистов. В результате один из байкеров погиб, 36 – получили травмы разной степени тяжести. Как сообщили в ОГИБДД города, в 15 случаях виновниками ДТП стали сами мотоциклисты.

Госавтоинспекция напоминает, что мотоцикл является одним из самых опасных транспортных средств. ДТП с участием мототранспорта в большинстве случаев носят тяжелый характер, так как во время движения мотоциклист ничем не защищен, кроме специальной защитной экипировки. Даже незначительное столкновение или наезд на препятствие может принести тяжкий вред здоровью.

«Мотоциклистам необходимо соблюдать установленный скоростной режим, передвигаться только в мотошлеме, использовать средства защиты. Чтобы быть наиболее заметными для других водителей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости мотоциклисту необходимо иметь на экипировке световозвращающие элементы», – советуют в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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