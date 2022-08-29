Оперный театр впервые покажет балетный гала-концерт в парке

2 сентября «Урал Опера Балет» впервые даст гала-концерт в парке Маяковского. Под открытым небом зрители увидят новые танцевальные номера, поставленные солистами театра, а также уже знакомые номера из разных балетов.

«Концерт в парке – превью наступающего театрального сезона. В программе участвуют все балерины и премьеры балетной труппы, а также солисты и артисты кордебалета, – рассказали в пресс-службе «Урал Опера Балет». – Главная часть вечера – премьеры новых номеров. Их поставили Константин Хлебников, Александр Меркушев, а также Игорь Булыцын».

Кроме новинок, зрители увидят номера, которые как нельзя лучше характеризуют хореографию ХХ века. Артисты исполнят Pas de trois из балета «Фея кукол», адажио из балета «Щелкунчик» и многое другое.

Вход на гала-концерт будет свободным для всех желающих.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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