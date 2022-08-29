Оперный театр впервые покажет балетный гала-концерт в парке

2 сентября «Урал Опера Балет» впервые даст гала-концерт в парке Маяковского. Под открытым небом зрители увидят новые танцевальные номера, поставленные солистами театра, а также уже знакомые номера из разных балетов.
«Концерт в парке – превью наступающего театрального сезона. В программе участвуют все балерины и премьеры балетной труппы, а также солисты и артисты кордебалета, – рассказали в пресс-службе «Урал Опера Балет». – Главная часть вечера – премьеры новых номеров. Их поставили Константин Хлебников, Александр Меркушев, а также Игорь Булыцын».
Кроме новинок, зрители увидят номера, которые как нельзя лучше характеризуют хореографию ХХ века. Артисты исполнят Pas de trois из балета «Фея кукол», адажио из балета «Щелкунчик» и многое другое.
Вход на гала-концерт будет свободным для всех желающих.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube